В Румынии изъяли оружие и снаряды, купленные через интернет-магазин

Полиция Румынии в рамках обысков изъяла около 300 единиц оружия и более 90 тысяч снарядов, которые были куплены гражданами через иностранный интернет-магазин. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что представители правоохранительных органов изъяли 299 единиц незаконно находящегося в собственности оружия. Из них 139 — короткоствольное, 160 — длинноствольное оружие и 10 арбалетов. Также полицейские изъяли 91 028 снарядов, 157 газовых баллончиков, 63 боевых патрона, 28 стрел и 12 кг пиротехнических изделий.

После обысков и изъятия вооружения 80 человек доставили в полицейский участок для допроса, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники полиции задержали двух приятелей, которые занимались нелегальной торговлей оружием и боеприпасами.

Как установили правоохранители, 65-летний приезжий из Приморского края в сговоре с жителем Славянского района организовал в нескольких регионах России незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее пенсионер прятал оружие и боеприпасы в пчелиных ульях, но все равно попался полиции.