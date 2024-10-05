Популярная авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры или рации на всех рейсах, вылетающих в Дубай, из Дубая или следующих через него. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

Запрет касается и багажа, и ручной клади. В случае обнаружения указанные устройства будут конфискованы полицией Дубая. О нововведении стало известно поздним вечером 4 октября.

Вероятной причиной такого шага стал одновременный подрыв нескольких тысяч пейджеров, произошедший в разных районах Ливана 17 сентября. Ранения получили тысячи человек. Официально Израиль не брал на себя ответственность за операцию, но негласно Моссад признал, что стоял за атакой. Перед взрывом спецслужбы отправили на пейджеры сообщения на арабском языке якобы от руководства «Хезболлы», чтобы как можно больше людей поднесли гаджеты к лицу. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Emirates продлила ограничение на авиаперелеты в Ирак и Иран.