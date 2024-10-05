Для квадроберов предложили создать спортивные мероприятия

Квадроберы будут тайно собираться в даркнете, если загнать их в «подполье», необходимо создать для них спортивные мероприятия. С таким предложением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.

«Это можно превратить в спортивную индустрию с тренерами, спортзалами, соревнованиями, олимпиадами и так далее. Как это было сделано с одной из проблем, которая раньше обсуждалось, да и сейчас тоже, — это сидение за компьютерами. Сделали киберолимпиаду, прекрасное мероприятие», — заявил Моргунов.

Недавно в Госдуме захотели законодательно запретить пропаганду квадроберства. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке соответствующего законопроекта.

В российском парламенте назвали детей с кошачьими ушами и хвостом «жертвами пропаганды». В новом законе, уточняла Лантратова, пойдет речь не только о квадробинге, но и запрете пропаганды «деструктивной идеологии».

Ранее Сергей Безруков поддержал квадроберов.