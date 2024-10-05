На Украине рассказали об общинах, перешедших к раскольникам

Только десятая часть религиозных общин Украины перешла в раскольническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ). Об этом сообщил «Союз православных журналистов» со ссылкой на госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести.

Отмечается, что в ПЦУ с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года перешли 1123 религиозные общины.

При этом в начале текущего года на Украине насчитывалось 10 919 религиозных организаций канонической Украинской православной церкви (УПЦ), из которых 10 586 — религиозные общины. То есть к ПЦУ перешла лишь десятая часть общин из УПЦ.

Больше всего переходов зафиксировано в Хмельницкой области. Далее следуют Киевская, Винницкая, Волынская и Черкасская области.

В Закарпатской и Харьковской зафиксировано всего четыре «перехода», в Ивано-Франковской области — три, в Днепропетровской — два.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которые уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова назвала грубым нарушением прав человека запрет УПЦ на Украине.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.