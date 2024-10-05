Для сотрудников авиакомпании «Россия» разработали новый кодекс культуры безопасности полетов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, работников «России» просят соблюдать бдительность для выявления лиц, которые проявляют особый интерес к функционированию транспортной структуры и транспортных средств. Если человек будет интересоваться работой аэропорта, снимать или фотографировать местность, то сотрудники должны будут узнать его данные и передать информацию руководству.

Кроме того, работников авиакомпании обяжут сообщать о людях, которые в рабочее время высказывают недостоверную информацию о проведении специальной военной операции, распространяют идеологию экстремизма и/или сепаратизма.

Также сотрудники должны будут сообщать руководству о пролетающих беспилотных летательных аппаратах.

1 октября стало известно, что в России хотят довести долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиакомпаний до 25% к 2027 году.

Ранее россиян предупредили о новых сложностях при перелете в Дубай.