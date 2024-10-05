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Прокуратура оспорила продление ареста обвиняемым в избиении бойца СВО

Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении участника СВО

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Freepik.com

Прокуратура оспорила продление ареста двум обвиняемым в избиении в Санкт-Петербурге бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«В суде зарегистрированы апелляционная жалоба защиты и апелляционное представление прокуратуры», — сказано в сообщении.

Мосгорсуд должен рассмотреть жалобы 7 октября.

Басманный суд Москвы ранее продлил Роману Лакашию и Иракли Мунчаву срок ареста до 18 декабря. Прокуратура возражала против такой строгой меры пресечения.

По данным правоохранительных органов, в Василеостровском районе Петербурга 40-летний участник СВО шел по тротуару и обратил внимание на Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Он сделал замечание двоим мужчинам за неправильную парковку, в результате перепалка переросла в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками полиции.

Накануне сообщалось, что боец ЧВК «Вагнер» из Можайска обиделся на своего друга за то, что тот не пришел ремонтировать его дачу, и избил его до слепоты.

Ранее под Челябинском люди в военной форме с оружием избили двух мужчин.

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