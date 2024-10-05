Emirates продлила ограничение на авиаперелеты в Ирак и Иран

Эмиратская авиакомпания Emirates после операционного анализа решила продлить ограничения на перелеты в Ирак и Иран до 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Рейсы Emirates в/из Ирака (Басра и Багдад) и Ирана (Тегеран) остаются отмененными до 7 октября 2024 года включительно», — отметили в авиакомпании.

До 15 октября Emirates продлила отмену рейсов по маршруту Дубай — Бейрут.

В столицу Иордании — Амман — авиарейсы возобновятся с 6 октября, подчеркнули в компании.

До этого Росавиация информировала, что временные ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком будут действовать до 3 ноября.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее президент Ирана заявил о скором уничтожении Израиля.