В Чечне потребовали проверить деятельность «Русской общины»

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев потребовал проверить деятельность организации «Русская община». Обращение опубликовано в Telegram-канале.

Омбудсмен предположил, что организация работает на иностранные спецслужбы с целью разжигания межнациональной розни в России. Солтаев ссылается на поступившие ему жалобы, в частности на видео, где активисты «Общины» останавливали граждан и просили их предъявить документы.

Солтаев также отверг обвинения организации в росте числа преступлений уроженцев Кавказа. По его словам, аппарат омбудсмена провел мониторинг, согласно которому выходцы из Северного Кавказа не совершают и 1% преступлений в сравнении с другими народностями.

В августе сообщалось, что в Санкт-Петербурге произошел конфликт между таксистами с участием мигрантов. Представители «Русской общины» приехали выяснить причину, по которой иностранцы мешают работать местным жителям, но в результате их задержала полиция.

«Русская община» — националистическая организация, известная своей антимигрантской позицией.

Ранее активисты из движения «Русская община» потребовали отменить концерт солиста группы «Агата Кристи» в Екатеринбурге.