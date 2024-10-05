После пожара в Хабаровском театре арестовали руководителей ремонтной организации

Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, которая ремонтировала краевой музыкальный театр, где произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, незадолго до пожара рабочие подрядной организации ремонтировали кровлю здания. По версии следствия, во время сварочных работ один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что стало причиной возгорания и стремительного распространения огня по всему зданию.

Руководителей подрядчиков подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и в организации незаконной миграции.

Возгорание в музыкальном театре в Хабаровске произошло 3 октября. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров, на фоне чего в здании произошло обрушение фасада и наружной стены.

Как писал Telegram-канал Amur Mash, прибывшие на место ЧП полицейские задержали нескольких иностранных граждан.

Ранее в Хабаровском крае из-за пожара в театре зафиксировали нарушение работы сотовых сетей.