Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После пожара в Хабаровском театре арестовали руководителей ремонтной организации

Суд арестовал руководителей ремонтной компании после пожара в театре Хабаровска

close
РИА Новости

Центральный районный суд Хабаровска арестовал директора и начальника смены подрядной организации, которая ремонтировала краевой музыкальный театр, где произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, незадолго до пожара рабочие подрядной организации ремонтировали кровлю здания. По версии следствия, во время сварочных работ один из рабочих допустил попадание искр на утеплитель, что стало причиной возгорания и стремительного распространения огня по всему зданию.

Руководителей подрядчиков подозревают в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и в организации незаконной миграции.

Возгорание в музыкальном театре в Хабаровске произошло 3 октября. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров, на фоне чего в здании произошло обрушение фасада и наружной стены.

Как писал Telegram-канал Amur Mash, прибывшие на место ЧП полицейские задержали нескольких иностранных граждан.

Ранее в Хабаровском крае из-за пожара в театре зафиксировали нарушение работы сотовых сетей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами