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В Москве презентовали трехтомник казачьего романа-шестилогии «Не рви мне душу, Дон»

В Москве прошла презентация исторической саги о донском казачестве и России

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Телеграм-канал «Всероссийское Казачье Общество»

В Москве прошла презентация трехтомника из казачьего романа-шестилогии «Не рви мне душу, Дон» журналиста и писателя Максима Макарычева. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Отмечается, что книга, посвященная судьбам донского казачества в годы Первой мировой и гражданской войн, выпущена издательством «Молодая гвардия» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Предисловие к саге о казаках написал полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Первый заместитель атамана всероссийского казачьего общества Михаил Зорин на мероприятии отметил, что слово талантливого писателя обладает почти магической силой и имеет огромное влияние на молодых людей.

«Сегодня мы вынуждены вести борьбу за умы и души нашей молодежи, поэтому принципиально важно противопоставить разлагающему и развращающему влиянию недружественных России стран и русофобии правильные пророссийские исторические нарративы. В этом смысле эпопея Максима Макарычева является эффективным инструментом духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания», — сказал он.

Как подчеркнул секретарь Cовета по делам казачества при президенте РФ Алексей Кириченко, такие проекты находят поддержку со стороны Совета по делам казачества при президенте. Он отметил большой вклад в реализацию издательского проекта председателя Совета по делам казачества при президенте РФ Дмитрия Миронова и Юрия Чайки.

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