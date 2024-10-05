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Россиянам рассказали о новом способе мошенничества

Роскачество: мошенники стали использовать поддельные профили сервисов доставки

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Shutterstock

Мошенники стали писать пользователям мессенджеров из поддельных профилей популярных сервисов доставки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что людям пишут якобы из официальных профилей СДЭК, Яндекс Доставки или Delivery Club в мессенджере WhatsApp. Мошенники заявляют о готовности заказа и присылают фишинговую ссылку, которая ведет на поддельный сайт официального сервиса, где граждане вводят номер карты, ФИО и пароль от онлайн-банка.

2 октября специалисты компании In2security предупредили о новой угрозе мошенничества, направленной против россиян. В своем сообщении в Telegram эксперты рассказали о том, что злоумышленники начали использовать фишинговые сайты, замаскированные под официальные ресурсы Центрального банка и министерства внутренних дел. Эксперты объяснили, что мошенники маскируют свои фишинговые ресурсы под официальные сайты для проверки данных сотрудников ведомств. На таких сайтах жертвам предлагается подтверждение того, что звонящему сотруднику государственных органов можно доверять, и рекомендуют переводить деньги на «безопасный» счет.

Ранее пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 4 млн рублей по кодовому слову «сахар».

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