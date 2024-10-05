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Жительница Краснодара набрала займов на 4 млн рублей и перевела их мошенникам

В Краснодаре женщина лишилась 4 млн рублей после звонка мошенников

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Shutterstock

В Краснодаре мошенники убедили местную жительницу оформить крупные займы и перевести деньги на якобы безопасные счета, женщина лишилась 4 млн рублей. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

С 56-летней россиянкой по телефону связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. Они убедили россиянку, что на ее имя оформлен крупный кредит. Чтобы обезопасить накопления, злоумышленники заставили женщину оформить несколько займов, снять со счетов все личные накопления и перевести деньги на «безопасные» счета.

В общей сложности женщина отправила мошенникам 4 млн рублей. Когда аферисты перестали выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что россиянка хотела заработать на бирже и отдала мошенникам взятые в кредит 12 млн рублей. Женщина узнала о новом способе дополнительного заработка с помощью биржи и заполнила анкету, после чего с ней связался менеджер. Всего россиянка взяла в банках несколько кредитов на 12 миллионов рублей, еще миллион она отправила из личных средств.

Ранее россиянка подделала чек, купила по нему квартиру и попала под суд.

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