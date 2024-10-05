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Россиянин восемь лет совершал налеты на банки и похитил почти 40 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить серийного налетчика на банки

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Depositphotos

В Свердловской области местный житель предстанет перед судом за серию налетов на банки, за восемь лет злоумышленник совершил 12 нападений на офисы кредитных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Налетчика разыскивали почти восемь лет. По данным следствия, житель Екатеринбурга с 2015 по 2023 годы совершал нападения на офисы банков с предметом, похожим на пистолет. Он ограбил как минимум 12 кредитных учреждений и похитил почти 40 млн рублей.

Злоумышленник тщательно маскировался, надевал солнцезащитные очки и маску, чтобы случайные свидетели не могли его опознать. Задержать грабителя удалось весной 2024 года, им оказался 45-летний ранее не судимый местный житель.

На допросах он утверждал, что совесть его не мучает, так как он грабил не людей, а финансовые организации. Он нигде не работал и жил на похищенные средства. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее совершивший четыре грабежа россиянин заявил, что находился под гипнозом.

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