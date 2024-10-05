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Украинскую диверсантку задержали на российско-эстонской границе

SHOT: украинская диверсантка пыталась попасть в Россию через границу с Эстонией

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Телеграм-канал «SHOT»

На российской границе поймали 18-летнюю девушку, которую заподозрили в планировании диверсии на территории России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, предполагаемая диверсантка пыталась прорваться через границу из Эстонии в Россию. При себе у нее нашли инструменты для преодоления колючей проволоки, наборы для выживания в лесу, а также зажигательные смеси.

Украинка для своего плана выбрала участок с густым лесом и под покровом ночи отправилась в путь. Но ее задержали, и на допросе она сразу заявила, что гражданка Украины, только вот документы с собой взять забыла. Подозреваемая путалась в показаниях, а свой поступок объяснила некими «личными мотивами».

Девушку арестовали. На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы РФ».

Накануне суд вынес приговор жителю Сыктывкара, которого подозревали в госизмене. По версии следствия, осенью 2023 года мужчина связался с куратором украинского террористического объединения и принес присягу. После этого он отправился на один из объектов социальной инфраструктуры, чтобы сделать фото и видео этого места.

Ранее Верховный суд утвердил наказание супругам из Курской области за помощь Украине.

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