Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам более 4 млн рублей по кодовому слову «сахар»

В Петербурге мошенники под видом сотрудников военной прокуратуры обманули пожилую женщину, пенсионерка лишилась более 4 млн рублей. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 81-летняя жительница Петербурга, женщина сообщила, что с ней в течение нескольких дней связывались неизвестные. Аферисты представились сотрудниками военной прокуратуры и убедили женщину собрать все имеющиеся накопления и передать курьеру по кодовому слову «сахар».

Петербурженка сложила 1,5 млн рублей в коробку и вышла на улицу. Там в арке на улице Ярослава Гашека ее ждал невысокий мужчина с бородой. Он сказал «сахар», забрал коробку и скрылся.

На следующий день злоумышленники снова связались с пожилой женщиной и предупредили еще об одном курьере. Назвав кодовое слово, молодой человек забрал 2,6 млн рублей. Только после этого пенсионерка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Ранее кузбасский шахтер поверил мошенникам и перевел им более 3 млн рублей.