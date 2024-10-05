Магнитные бури начнутся на Земле днем 5 октября

Слабые магнитные бури начнутся на Земле во второй половине дня и продлятся до 8 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что 2 и 3 октября на Солнце произошли две мощные вспышки максимального класса Х – Х7,1 и Х9, которые заняли третье и первое места в списке самых сильных 25-го солнечного цикла. В момент вспышек было выброшено «солнечное вещество», которое должно было «ударить» по Земле и вызвать продолжительные и сильные магнитные бури.

Ученые считают, что первое облако уже миновало планету, задев ее лишь своим разряженным краем 4 октября.

Согласно прогностическим моделям, влияние второго облака на Землю начнется после полудня 5 октября, интенсивность магнитных бурь будет слабая.

Далее они усилятся и в ночь на воскресенье, 6 октября, достигнут своего максимума – класса G3 – третьего уровня из пяти возможных. После этого они пойдут на спад и «продлятся до ночных часов вторника, 8 октября».

Он не исключил, что до полудня 5 октября в геомагнитном поле Земли могут появиться слабые возмущения, вызванные «остатками» первого облака.

Накануне главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщала, что геомагнитная буря не повлияет на погодные условия.

Ранее врач рассказал, как сохранить продуктивность в период магнитных бурь.