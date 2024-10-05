Россиянин жестоко избил мать, не сумев сдать ее в дом престарелых

Житель Ростовской области осужден за жестокое избиение престарелой матери, мужчина избил пенсионерку, когда не смог сдать ее в дом для престарелых. Об этом сообщает kp.ru.

Как удалось установить и доказать следствию, 44-летний мужчина не смог устроить мать в дом для престарелых и жестоко избил 76-летнюю женщину. Пенсионерка не могла передвигаться самостоятельно и попросила сына отвести ее в туалет, в ответ тот сбросил ее с дивана и начал пинать. Агрессора остановила жена, вернувшаяся с работы, она вызвала полицию и скорую помощь.

В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что житель Омска напал с молотком на пожилую мать, потому что в нее «вселился бес». Мужчина более сорока раз ударил пожилую женщину молотком по голове. Пострадавшая выжила, она госпитализирована, в отношении домашнего тирана возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный военный ударил девушку ножом в горло за отказ поехать с ним в гостиницу.