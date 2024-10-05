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Синоптик рассказал, сколько продлится бархатный сезон на побережье Черного моря

Вильфанд: бархатный сезон на Черноморском побережье продлится до середины октября

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Михаил Мокрушин/РИА Новости

Бархатный сезон на побережье Черного моря продлится в этом году до середины октября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что бархатный сезон в 2024 году длится долго, так как обычно он заканчивается в конце сентября — начале октября.

«В этом году он будет длиться минимум до середины октября на Черноморском побережье», — сказал синоптик, добавив, что температура воды в Сочи, Геленджике, Анапе на сегодняшний день составляет 23-24℃.

Вильфанд рассказал, что в Крыму бархатный сезон завершается раньше, но температура воздуха на побережье в данный момент 24-26℃, а температура воды в Ялте и в Феодосии достигает 23℃.

По прогнозу руководителя Гидрометцентра, в течение выходных и первой половины следующей недели существенных осадков не ожидается, а солнце будет способствовать загару.

4 октября сообщалось, что бабье лето скоро наступит в Нижнем Новгороде и Самаре, после этого осень наступит на всей территории России.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян испытывают хандру осенью.

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