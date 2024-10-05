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Синоптик спрогнозировал летнюю жару в некоторых регионах России

Синоптик Вильфанд сообщил об аномально теплой погоде в нескольких регионах РФ

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Depositphotos

Почти на всей территории России до середины следующей недели температура будет выше нормы. Об этом сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в отдельных регионах отклонения температуры будут доходить до 10 градусов выше нормы.

Значительные погодные аномалии ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа: Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской областях. Там с 5 по 9 октября температура будет в среднем на 5-8 градусов выше нормы. В Воронежской области температура будет на 10 градусов выше нормы.

В регионах Поволжья будет «разная ситуация», отметил синоптик. В Нижегородской области, Мордовии и Чувашии в понедельник и вторник температура будет на 7-9 градусов выше нормы — в регионе будет от +18 до +22℃.

Несмотря на дневные высокие температуры, ночью в некоторых районах региона Приволжского федерального округа температура будет отрицательной — до -7℃.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что температура в субботу не поднимется выше 15°C.

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