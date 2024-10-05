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СК возбудил дело в связи с появлением молодежных банд в Петербурге

СК возбудил дело после избиения молодежной бандой мужчины в Санкт-Петербурге

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в связи с избиением молодого человека представителями так называемой «молодежной банды приезжих». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК (хулиганство).

По данным СК, дело возбудили после того, как в сети распространилось видео, на котором несколько мигрантов избивают молодого человека. Какое гражданство имеют нападавшие и пострадавший, следователи не уточнили.

4 октября в Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка мигрантов. Около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках Сенного рынка и Апраксина двора.

Документы были проверены у более чем 600 человек. Рейд провели военные следственные органы СК РФ совместно с коллегами из следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, военной полицией, представителем военкома города при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мигрантов, занимавшихся фиктивными браками.

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