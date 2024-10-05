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В Госдуме назвали способ получать высокую пенсию

Депутат Бессараб: чтобы получать высокую пенсию, нужно получать белую зарплату

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Чтобы иметь высокую пенсию, нужно работать «в белую». Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Помимо «белой» зарплаты, депутат посоветовала выработать соответствующий стаж и получить нужное количество пенсионных баллов. Также она призвала обезопасить свою старость, отложив пенсионные сбережения.

«Государство дает возможность софинансирования, и этими возможностями нужно пользоваться, потому что это примерно 360 тысяч рублей», — отметила она.

По данным Бессараб, пенсия по старости у неработающих пенсионеров сегодня составляет более 23 тысяч рублей. А военные пенсии для бывших военнослужащих и силовиков в среднем составляют 41,4 тыс. рублей.

Бессараб обратила внимание, что сейчас в России нет пенсий ниже прожиточного минимума пенсионера в каждом регионе. А если пенсионер получает пенсию ниже, то это, как правило, социальная пенсия — то есть человек либо не работал, либо работал, но не выработал стаж, заключила она.

Ранее в Госдуме РФ допустили индексацию пенсий на 7,3%.

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