Блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина, возможно, выпустят из-под ареста

Домашний арест блогера Дмитрия Портнягина, возможно, будет заменен на запрет для него определенных действий. С соответствующим ходатайством в Тверской суд Москвы обратились следственные органы, сообщает РИА Новости.

Решение пока не принято, заседание назначено на 8 октября. С чем связано такое ходатайство, в настоящий момент неизвестно.

Блогер и предприниматель Дмитрий «Трансформатор» Портнягин обвиняется в неуплате налогов на крупную сумму, его жена Екатерина также проходит подозреваемой.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год фигуранты уклонились от уплаты налогов более чем на 124 млн рублей. С деньгами, которые были получены преступным путем, подозреваемые совершили финансовые операции — перевели более 91 млн рублей на счета третьих лиц. Из-за задержки по уплате налогов у них также образовалась задолженность в 64 млн рублей по пеням и штрафам. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для жены блогера «Трансформатора» после дачи взятки.