В Воронежской области иностранец приставал к 12-летней девочке

В Воронежской области гражданина Узбекистана обвинили в домогательствах в отношении несовершеннолетней, мужчина приставал к девочке на улице. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Новоподклетное. 12-летняя девочка возвращалась домой, когда к ней подошел незнакомец. По данным местных СМИ, мужчина начал преследовать школьницу и трогал ее за интимные места, девочка позвонила матери.

Женщина вместе с родственниками выехала на место, за злоумышленником устроили погоню на трех машинах, но ему удалось скрыться. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Спустя несколько дней подозреваемого удалось задержать, им оказался гражданин Узбекистана. Материал расследования передан в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку. В какой-то момент двери открылись и 11-летней пострадавшей удалось сбежать от подозреваемого.

Ранее в Обнинске гражданин Таджикистана надругался над двумя девочками в подъезде.