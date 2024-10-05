В Северной Осетии ребенок получил сильные ожоги во время игры в прятки

В Северной Осетии школьник получил сильные ожоги, играя во дворе в прятки. Мальчик упал на трансформаторную будку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Чермен. Школьники играли на улице в прятки. В какой-то момент один из детей решил спрятаться за забором, перелез через ограждение и упал на трансформаторную будку.

Ребенок получил сильные ожоги, ему потребовалась помощь медиков. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, мальчику потребуется операция по пересадке кожи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани врачи спасли 12-летнего мальчика, который упал в костер. Ребенок отдыхал с семьей на природе, сел на походный стульчик и вместе с ним упал в огонь. Врачи 25 дней боролись за жизнь пострадавшего — ему диагностировали глубокие термические ожоги порядка 60% покровов тела.

Ранее в Красноярском крае 12-летняя школьница провалилась в открытый колодец.