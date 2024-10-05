Басманный суд продлил арест имущества родственников экс-следователя ГСУ Избенко

В Москве решением Басманного суда продлен арест имущества родственников бывшего замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего следователя обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Арест на имущество продлен до 12 октября с сохранением ранее установленных судебных запретов. По версии следствия, к нему относятся материальные активы, которые Избенко приобрел на похищенные деньги и переоформил на родственников и доверенных лиц. В частности, речь идет о жилом и двух нежилых помещениях, наручных часах марок Longines, Rolex, Cartier и автомобиле Mercedes-Benz CLA 250, находящихся в собственности супруги Избенко.

Помимо них арестованы принадлежащие тестю Избенко жилое и нежилое помещения в Подмосковье, а также Mercedes, оформленный на сестру бывшего следователя и не менее счетов в разных банках.

Сторона защиты возражала против этой меры. В частности, было указано, что одна из арестованных квартир была куплена на собственные деньги заинтересованного лица, а на один из счетов в банке поступают алименты.

Избенко был задержан и арестован Басманным судом Москвы в ноябре 2023 года. К этому времени он уже ушел в отставку. Во время службы он участвовал в расследовании целого ряда резонансных дел: следствии по делу о крушении во Внуково самолета Falcon с президентом компании Total Кристоф де Маржери на борту (2014 год), теракте в самолете над Синайским полуостровом (2015 год), нападении на казанскую гимназию № 175 (2021 год).

В апреле 2024 года сообщалось, что Избенко, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, скрылся на территории Донецкой народной республики, где был арестован сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил официальное обвинение в растрате экс-депутату Шилкину.