Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Басманный суд продлил арест имущества родственников экс-следователя ГСУ Избенко

ТАСС: суд продлил арест имущества родственников экс-следователя Избенко

close
Shutterstock

В Москве решением Басманного суда продлен арест имущества родственников бывшего замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александра Избенко. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшего следователя обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Арест на имущество продлен до 12 октября с сохранением ранее установленных судебных запретов. По версии следствия, к нему относятся материальные активы, которые Избенко приобрел на похищенные деньги и переоформил на родственников и доверенных лиц. В частности, речь идет о жилом и двух нежилых помещениях, наручных часах марок Longines, Rolex, Cartier и автомобиле Mercedes-Benz CLA 250, находящихся в собственности супруги Избенко.

Помимо них арестованы принадлежащие тестю Избенко жилое и нежилое помещения в Подмосковье, а также Mercedes, оформленный на сестру бывшего следователя и не менее счетов в разных банках.

Сторона защиты возражала против этой меры. В частности, было указано, что одна из арестованных квартир была куплена на собственные деньги заинтересованного лица, а на один из счетов в банке поступают алименты.

Избенко был задержан и арестован Басманным судом Москвы в ноябре 2023 года. К этому времени он уже ушел в отставку. Во время службы он участвовал в расследовании целого ряда резонансных дел: следствии по делу о крушении во Внуково самолета Falcon с президентом компании Total Кристоф де Маржери на борту (2014 год), теракте в самолете над Синайским полуостровом (2015 год), нападении на казанскую гимназию № 175 (2021 год).

В апреле 2024 года сообщалось, что Избенко, узнав о грозящем ему уголовном преследовании, скрылся на территории Донецкой народной республики, где был арестован сотрудниками ФСБ и доставлен в Москву.

Ранее стало известно, что Следственный комитет предъявил официальное обвинение в растрате экс-депутату Шилкину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами