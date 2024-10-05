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Эксперты выявили резервы рождаемости в РФ

РАНХиГС: к 2035 году в РФ прогнозируется рост рождаемости

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Пелагия Тихонова/РИА Новости

К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов РАНХиГС.

Отмечается, что рост показателей станет возможным, так как в детородный возраст войдет поколение женщин 2010 года рождения и старше.

«В 2035-2045 годах возрастная структура взрослого населения будет значительно благоприятнее для показателя рождаемости, чем сейчас — в частности, число женщин в возрасте 24-26 лет к этому периоду вырастет с около 2 млн до почти 3 млн», — говорится в публикации.

Эксперты подчеркивают, что рождаемость в России показала устойчивость к внешним факторам и не показала резкого падения в 2022 — 2023 годах. Так, суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году в России составлял 1,41 рождения на женщину, что соответствует уровню таких стран, как Швеция, Норвегия, Нидерланды и Чехия, и превышает рождаемость Австрии, Финляндии, Греции и Польши.

До этого депутат Госдумы, зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов заявлял, что предложение позволить россиянам добровольно делиться с родителями пенсионными баллами станет не только поддержкой пожилых, но и простимулирует рождаемость.

Ранее ТАСС сообщал, что подтвердить статус многодетной семьи с октября стало возможно при предъявлении QR-кода через личный кабинет на портале «Госуслуги».

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