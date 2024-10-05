На Камчатке заметили еще одного медведя возле населенного пункта

Еще один медведь замечен возле птицефабрики в поселке Пионерский в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС по региону.

«Еще один медведь замечен в Пионерском рядом с птицефабрикой. Соблюдай осторожность!» — сообщили в МЧС.

Впервые в поселке медведей заметили в районе СНТ «Ритм» — сообщалось о медведице и двух медвежатах, которые бродили по улицам.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском учеников местного лицея не отпускают домой без сопровождения родителей, возле образовательного учреждения была замечена медведица с медвежатами. Также хищники были замечены в селе Сосновка на улице Спортивной и в Елизовском районе.

Спасатели призывают жителей и гостей полуострова вести себя осторожно. Из-за нашествия медведей в населенные пункты полуострова в краевой столице с 27 сентября по 4 октября введен режим повышенной готовности.

Ранее в приморском селе, где медведь напал на отца и сына, заметили тигра.