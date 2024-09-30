Синоптики предупредили Японию о приближении двух мощных тайфунов

Тайфуны Jebi и Krathon движутся в направлении Японии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на метеорологическое управление страны.

По данным ведомства, тайфун Jebi приблизился к архипелагу Огасавара. Ко вторнику он подойдет к островам Идзу, а затем в течение двух дней пройдет вдоль северной части восточного побережья Японии. В управлении указали, что сейчас давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, а скорость ветра — 20 метров в секунду, при порывах она достигает 30 метров в секунду.

В настоящее время тайфун Krathon находится между Тайванем и Филиппинами и приближается к Японии с юга — сейчас он оценивается как «большой и чрезвычайно сильный». Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, а скорость ветра достигает 50 метров в секунду, при порывах — 70 метров в секунду. Согласно прогнозу метеорологического управления, к выходным он приблизится к островам Сакисима префектуры Окинава.

29 сентября стало известно, что более 70 человек пострадали в Японии от мощного тайфуна Shanshan.

По данным японских синоптиков, интенсивность выпадения осадков в ряде районов на острове составляет 400–600 мм в сутки. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, и оно продолжает снижаться. Тайфун направляется на север. Если направление не изменится, то к четвергу тайфун выйдет к юго-западному побережью Кюсю.

Ранее синоптики рассказали, затронет ли тайфун Shanshan Приморье.