Синоптики предупредили москвичей, что температура в субботу не поднимется выше 15°C

В субботу, 5 октября, температура в Москве поднимется до 15°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями. В Московской области местами возможен небольшой дождь. Температура будет колебаться в диапазоне от 13°C до 15°C. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с севера. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 3-5°C, ветер сменится на восточный и юго-восточный, осадков не будет.

На этой неделе глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на Москву и Подмосковье надвигается похолодание. По его словам, в эти выходные будет репетиция холода, который настанет во вторник. В дневное время ожидается 12-14°C, может, даже ниже. Дождь пойдет во второй половине дня пятницы и продлится до утра субботы, потом возобновится только ближе к ночи воскресенья. Шувалов посоветовал запастись горячим чаем и уютным пледом.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать первого снега.