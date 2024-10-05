В РФ появились стандарты помощи при аборте на сроке до 12 недель

Минздрав РФ подготовил стандарт медицинской помощи при искусственном аборте на срок до 12 недель. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить стандарт медицинской помощи при искусственном аборте (медицинском аборте) на сроке до 12 недель беременности», — говорится в документе.

Проект документа призван помочь усовершенствовать оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи при искусственном аборте.

До этого глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявляла, что в России налог на бездетность можно ввести, только если молодым семьям будут бесплатно раздавать жилье, а также выплачивать стипендию в 30 тыс. рублей на содержание ребенка, обеспечивать детей бесплатным питанием в школе и другими мерами поддержки.

В Госдуму ранее внесли проект закона, запрещающего пропагандировать бездетность.