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В Подмосковье раскрыта мошенничества схема вокруг счетов за электричество

В Подмосковье мошенники рассылают ложные квитанции от МосОблЕИРЦ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Подмосковье мошенники рассылают поддельные квитанции от МосОблЕИРЦ, в которых указывается ложная «задолженность» по коммунальным услугам. Об этом сообщает телеканал »360» со ссылкой на Главное управление региональной безопасности Московской области.

«Будьте бдительны: долговые документы лучше перепроверять. Сравните информацию в платежном документе с ранее поступавшими вам квитанциями. Если есть сомнения в «оригинальности» платежного документа, обратитесь в МосОблЕИРЦ и уточните информацию», — заявили в ведомстве.

При использовании QR-кодов, которые указаны на поддельных квитанциях, как уточнили в управлении, жители Подмосковья также рискуют передать мошенникам свои персональные данные.

До этого депутат рассказал о новой схеме мошенничества в Telegram.

Ранее в Госдуме назвали самые часто подделываемые документы при регистрации недвижимости.

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