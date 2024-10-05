В Госдуме захотели законодательно запретить пропаганду квадроберства

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, который запретит пропаганду квадроберства (популярная среди детей и подростков субкультура, предполагающая имитацию действий и повадок животных), передает РИА Новости.

По ее словам, речь идет не только о квадроберстве, но вообще о запрете пропаганды деструктивной идеологии. Депутат уверена, что наказать надо тех, кто популяризирует это движение. Она пояснила, что ребенок с кошачьими ушами и хвостом — «жертва пропаганды».

«Есть целые сообщества [навязывающие информацию, вызывающую интерес к квадробике]. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — сказала Лантратова.

На этой неделе депутат Госдумы Сергей Колунов предложил лишать родительских прав либо привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети увлекаются квадробингом. У инициативы нашлись как сторонники, так и противники. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в частности призвала перестать пугать родителей.

Ранее депутатов призвали тестировать на адекватность после слов о квадроберах.