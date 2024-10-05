Синоптик рассказал, в каких регионах России пройдут дожди

Период засухи в Москве и соседних областях завершился, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в этих регионах пройдут дожди, в Черноземье, куда относятся Белгородская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская и Курская области, по-прежнему не будет сильных осадков. Вильфанд упомянул, что в сентябре в этих регионах не выпало «ни капли».

1 октября синоптик рассказал, что россиянам не стоит ждать минусовых погодных аномалий во втором осеннем месяце. Он отметил, что среднемесячных температур ниже нуля не ожидается практически нигде в России. При этом в южной половине европейской территории РФ, на юге Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии и на западе Забайкальского края возможен недостаток осадков. А на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области вероятны обильные дожди.

Ранее жительница Ростова сообщила о ситуации на дорогах из-за пыльной бури.