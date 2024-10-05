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В Париже задержали подозреваемого в причастности к трем взрывам в Кельне

Spiegel: в Париже задержан подозреваемый в причастности ко взрывам в Кельне

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Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

В Париже задержали мужчину, которого прокуратура считает ключевым подозреваемым в причастности к сентябрьским взрывам в Кельне, пишет Der Spiegel.

По данным журнала, 22-летнего подозреваемого, который был в международном розыске, задержали в аэропорту Руасси. Кельнская прокуратура подала запрос на его экстрадицию.

По версии следствия, кража большого количества каннабиса со склада в земле Северный Рейн-Вестфалия привела к разборкам между преступными группировками, которые вылились во взрывы в Кельне. 16 сентября взрывное устройство сдетонировало у ночного клуба Vanity Club Cologne, а спустя два дня — у магазина одежды в центре города. 25 сентября стало известно о третьем взрыве — в многоквартирном доме на окраине города. Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что взрывы могут быть связаны с «неурегулированными разногласиями» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 кг каннабиса. На этом фоне допускалось введение новых мер в отношении нелегальных мигрантов в ФРГ.

Ранее сириец поджег дома и таранил магазины в ФРГ, потому что не принял расставание с женой.

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