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Россиянам объяснили, как сохранить жилье, если вы не можете выплачивать ипотеку

Эксперт Цыбина: реструктуризация кредита поможет, если вы не можете выплачивать ипотеку

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Если вы столкнулись с трудностями в выплате ипотеки, есть несколько способов сохранить ваше жилье и облегчить финансовое бремя. Один из вариантов — обратиться в банк с просьбой о реструктуризации кредита. Это может включать уменьшение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита, рассказала «Газете.Ru» Анна Цыбина, руководитель Ипотечного центра Анны Петровны Цыбиной.

«Другим возможным решением является рефинансирование в другом банке. Это не только позволяет получить более выгодные условия, но и может дать возможность наличных средств. В этом случае ваш залог переводится в новый банк, что помогает снизить процентную ставку и уменьшить ежемесячные выплаты», — объяснила она.

Также можно рассмотреть кредитные каникулы, которые представляют собой временную отсрочку платежей. Однако стоит учитывать, что такая мера может негативно сказаться на вашей кредитной истории.

«Если финансовая ситуация остается сложной, возможно, стоит подумать о продаже недвижимости и покупке более доступного жилья, что позволит закрыть действующую ипотеку и снизить ежемесячные платежи», — констатировала эксперт.

Кроме того, можно оформить нецелевой кредит под залог недвижимости, что также может помочь в выплатах по текущей ипотеке. В зависимости от вашей конкретной ситуации мы готовы подобрать наиболее подходящее и выгодное решение, резюмировала Цыбина.

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