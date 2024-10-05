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Россияне готовы потратить на креативный ремонт более 1 млн рублей

Для большинства россиян важен оригинальный интерьер в жилище

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Shutterstock/FOTODOM

По данным опроса ВсеИнструменты.ру, самыми любимыми стилями дизайна интерьера среди россиян стали минимализм (26%), лофт и эклектика (18%), хай-тек (17%) и бохо (16%). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самыми необычными элементами декора в ремонте по мнению россиян стали авторские элементы, например, статуэтки и картины (16%), нестандартная схема света (15%), растения как основной элемент интерьера (12%), яркие цвета стен и асимметричная планировка (по 11%). По 10% опрошенных указали, что для них креативный ремонт не обходится без стильных винтажных деталей, сочетания разных фактур в интерьере и мебели нестандартных форм.

Использование глубоких темных цветов (графитовый, изумрудный, бордовый) среди 26% россиян считается наиболее креативным решением. 23% опрошенных уверены, что необычность интерьера достигается с помощью нестандартных цветовых сочетаний (например, синий с желтым или зеленый с фиолетовым). Для 21% респондентов пастельные оттенки являются непривычной идеей. Такая же доля россиян имеет обратное мнение — они уверены, что добиться неординарности дизайна позволяют насыщенные краски.

Для большинства россиян крайне важно создать оригинальный интерьер (62%). Еще 15% готовы упустить какие-то этапы создания креативного ремонта.

Сейчас в интерьере россиян превалирует металл (18%), бетон (15%), обои с текстурой или принтами (14%), стекло и дерево (по 12%) и пластик (10%). Из мебели чаще всего в квартирах или домах опрошенных можно встретить классические или винтажные (по 19%) и минималистичные модели (18%). 17% обустроили жилье дизайнерской мебелью, сделанной на заказ.

Для создания нестандартного интерьера 23% россиян готовы потратить более 1 млн рублей. У 14% бюджет гораздо ниже, всего от 100 до 200 тысяч рублей, а у 8% — от 200 до 300 тысяч рублей. При этом половина опрошенных (51%) стараются выбирать более дешевые элементы интерьера, а 18% уверены в том, что такие решения переоценены.

Только 31% россиян уверены в том, что они будут использовать креативные детали в ремонте. Среди них нестандартные материалы, творческое оформление пространства (например, граффити) и текстурные стены (по 10%). На втором месте по популярности интерактивные элементы и живые стены из растений (по 8%).

Чаще всего при выборе необычных интерьерных решений россияне сталкивались с завышенными ценами (12%), трудностями в реализации задумок (11%), проблемами с сочетанием всех креативных деталей и недостатком знаний о трендах в ремонте (по 9%).

Ранее выяснилось, какие комнаты россияне ремонтируют чаще всего.

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