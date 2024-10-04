Следственный комитет отреагировал на появление молодежных банд в Петербурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения мужчины бандой юных мигрантов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

«Сообщается, что в Санкт-Петербурге вновь появились молодежные банды приезжих, которые терроризируют местное население», — прокомментировали появление видео с избиением в сети представители следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Главе прокуратуры Санкт-Петербурга Олегу Бобкову было поручено доложить о ходе расследования уголовного дела председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

4 октября в Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка мигрантов. Около 150 иностранных граждан доставили в военный комиссариат после масштабного рейда в торговых точках Сенного рынка и Апраксина двора.

Документы были проверены у более чем 600 человек. Рейд провели военные следственные органы СК РФ совместно с коллегами из следственного отдела по Адмиралтейскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, военной полицией, представителем военкома города при силовой поддержке ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала мигрантов, занимавшихся фиктивными браками.