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В Подмосковье мигрант приставал к 11-летнему ребенку в лифте

РЕН ТВ: в Подмосковье иностранец домогался 11-летней девочки в лифте

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Shutterstock/BestPhotoPlus

В Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Ильинское-Усово. По версии правоохранителей, мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку.

В какой-то момент двери открылись и 11-летней пострадавшей удалось сбежать от подозреваемого.

Мужчину оперативно задержали, ему уже предъявили обвинение. Сам иностранец не признает свою вину. Вскоре он отправится на судебно-психиатрическую экспертизу.

До этого в Обнинске задержали гражданина Таджикистана. Как полагают следователи, иностранец зашел за малолетней девочкой в подъезд, где попросил настроить мобильный интернет. После этого приставал к ребенку.

После задержания выяснилось, что мужчина может быть причастен к подобному эпизоду, произошедшему в 2021 году.

Ранее в Кинешме влиятельный отец пытался спрятать сына-насильника в психбольнице.

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