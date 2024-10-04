В Подмосковье мигрант приставал к 11-летнему ребенку в лифте

В Подмосковье иностранца подозревают в домогательствах в отношении ребенка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в поселке Ильинское-Усово. По версии правоохранителей, мужчина зашел в подъезд многоквартирного дома за девочкой, затем оказался с ней в лифте. Там 25-летний гражданин Узбекистана приставал к ребенку.

В какой-то момент двери открылись и 11-летней пострадавшей удалось сбежать от подозреваемого.

Мужчину оперативно задержали, ему уже предъявили обвинение. Сам иностранец не признает свою вину. Вскоре он отправится на судебно-психиатрическую экспертизу.

До этого в Обнинске задержали гражданина Таджикистана. Как полагают следователи, иностранец зашел за малолетней девочкой в подъезд, где попросил настроить мобильный интернет. После этого приставал к ребенку.

После задержания выяснилось, что мужчина может быть причастен к подобному эпизоду, произошедшему в 2021 году.

Ранее в Кинешме влиятельный отец пытался спрятать сына-насильника в психбольнице.