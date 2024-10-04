В Москве школьницы на самокате врезались в пенсионерку и дали ей 500 рублей

Пожилая москвичка попала в больницу после того, как ее сбили подростки на самокате. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на Литовском бульваре. По данным источника, 86-летняя пенсионерка прогуливалась по тротуару, когда на нее сзади налетели девушки на электросамокате. Как рассказала внучка женщины, из-за сильного удара на россиянке порвалось пальто и сломался зонт.

«Школьницы помогли подняться пенсионерке, довели её до дома, дали 500 рублей, извинились и умчали на самокате дальше», – сообщается в публикации.

После аварии пострадавшая обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка. Так как у женщины наблюдаются проблемы с сердцем, ей не рекомендовали делать операцию.

Спустя неделю амбулаторного лечения, рука пенсионерки посинела, боль не исчезла. Семья все же решилась на операцию.

По словам внучки россиянки, мать одной из школьниц связалась с девушкой и рассказала о вызове в полицию. Родительница предложила пенсионерке помощь, но семья от этого отказалась.

Ранее челябинский подросток проехал по переходу на самокате и попал под колеса машины.