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Учительницу из Москвы отправили под стражу после того, как она приставала к ученицам

В Москве арестовали педагога, подозреваемую в домогательствах в отношении учениц

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Телеграм-канал Столичный СК

В Москве суд избрал меру пресечения педагогу по вокалу, которую подозревают в том, что она приставала к своим ученицам. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Женщину отправили под стражу. О каких-либо других подробностях информация отсутствует.

По версии следствия, в 2019 году 44-летняя женщина приглашала к себе домой 12-летнюю девочку, к которой приставала и позже отправляла личные снимки.

Как сообщает Telegram-канал Baza, от действий педагога пострадали несколько несовершеннолетних учениц. По данным источника, россиянка вступала в отношения с девочками и насиловала их. На действия учительницы обращали внимание другие педагоги, которые и сообщили о происходящем авторам материала.

Накануне женщину задержали. В рамках закона за преступления, в которых ее подозревают, предусмотрен срок до 20 лет лишения свободы.

Ранее в московской школе классного руководителя заподозрили в домогательствах к ученице.

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