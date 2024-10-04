Родственники погибших в «Зимней вишне» потребовали компенсации

В Дорогомиловский районный суд Москвы поступили 12 исков о компенсации морального вреда от родственников погибших в результате событий в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»», — говорится в публикации.

Исковые заявления еще не приняты к производству, добавили в суде.

25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился трагический пожар. По факту произошедшего возбудили три уголовных дела, фигурантами которых стали 15 человек, в том числе двое пожарных. Многие из них уже вышли на свободу. В частности, осужденная на 13,5 лет экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок была выпущена из колонии из-за болезни.

В январе сообщалось, что совладельцу сгоревшего в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому значительно смягчили режим отбывания наказания. Его перевели из исправительной колонии строгого режима в исправительный центр для принудительных работ.

Ранее танцор рассказал, как застал трагедии в «Крокусе» и ТЦ «Зимняя вишня».