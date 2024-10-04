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Суд отправил блогершу Лерчек под домашний арест

Суд Москвы отправил блогершу Лерчек под домашний арест

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении блогерши Валерии Чекалиной (она же — Лерчек), обвиняемой в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Чекалина проведет под домашним арестом 1 месяц и 22 суток — до 26 ноября, отметили в суде.

Ей будет запрещено пользоваться интернетом и почтой при домашнем аресте, уточняет РИА Новости. Чекалина сможет использовать телефон исключительно для вызова экстренных служб.

Находиться под домашним арестом блогерша будет в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в подмосковной Истре.

До этого суд отправил под домашний арест Артема Чекалина — бывшего мужа Лерчека.

Накануне Чекалиных задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье 191.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. По предварительным данным, только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило более 250 млн рублей.

Лерчек пока не признала вину по делу о переводе средств при помощи подложных документов.

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