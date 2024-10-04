Блогер Лерчек расплакалась в суде

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) расплакалась в суде после своих слов о том, что воспитывает троих детей и теперь работает одна, без мужа, начав все с «чистого листа». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Она подчеркнула, что работает в интернете и продолжает исправно платить налоги, отметив, что ничего не знает про махинации при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, а также про вывод средств через Дубай.

Лерчек также пожаловалась, что не знает, как зарабатывать деньги, так как все деньги были изъяты после ее задержания. Она попросила не давать ей домашний арест, чтобы дальше зарабатывать в интернете для того, чтобы обеспечивать детей.

Накануне Чекалину и ее бывшего супруга Артема задержали. МВД возбудило в отношении них уголовное дело по статье 191.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае. По предварительным данным, только за полгода на счета иностранных юрлиц поступило более 250 млн рублей.

Лерчек пока не признала вину по делу о переводе средств при помощи подложных документов.

Ранее сообщалось, что бывший муж Лерчек совершал преступления в составе организованной группы.