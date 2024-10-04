В России собираются ограничить вывоз красной икры в двух регионах

Государственная дума собирается ограничить вывоз красной икры из Чукотского автономного округа и Хабаровского края. Такой законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарии подготовили законопроект, основываясь на опыте Камчатки, где с 1 ноября 2022 года начался эксперимент по ограничению вывоза лососевой икры. Там введен запрет на авиаперевозку икры непромышленного изготовления свыше 10 кг на одного пассажира за один рейс.

«Принятые меры показывают кратное сокращение авиаперевозок браконьерской лососевой икры как основного канала ее транспортировки в промышленных масштабах», — отмечается в пояснительной записке.

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