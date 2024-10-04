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В Telegram назвали причину недавних сбоев

Telegram сообщил о беспрецедентных нагрузках из-за событий на Ближнем Востоке

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Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Telegram испытывал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале.

«В связи с недавними событиями на Ближнем Востоке, особенно в Израиле, Ливане и Иране, Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой», — говорится в сообщении.

В заявлении сообщается, что благодаря усилиям сотрудников техподдержки, работу мессенджера в большинстве стран мира удалось восстановить. Представители Telegram принесли извинения за временные неудобства.

3 октября сообщалось, что за час сбоя в работе мессенджера Telegram число жалоб от пользователей достигло почти 30 тысяч.

На проблемы с доступом к Telegram в основном жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Томской, Свердловской и других областей Российской Федерации. Менее редкие сообщения о сбое наблюдаются и у пользователей других стран, в том числе США.

Ранее владелец мессенджера Павел Дуров рассказал о раскрытии IP-адресов в Telegram.

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