В Челябинске столб упал на пешехода после ДТП

В Челябинске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГАИ региона.

Инцидент произошел на улице Труда. По версии правоохранителей, на дороге столкнулись две иномарки, после чего одна из них врезалась в столб и железную опору светофора. В результате последняя упала на голову человеку.

В результате пострадали пешеход и водитель одного из автомобилей. О характере их травм не сообщается.

На кадрах с места инцидента заметно, что после того, как автомобиль врезался в столб, последний был вырван из опоры. Машина также получила повреждения передней части.

Известно, что за рулем средств передвижения находились 58-летняя женщина и 28-летний мужчина.

До этого в Омске водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору городского электроосвещения. После этого столб упал на машину, автомобиль серьезно пострадал.

В результате травмы получили мужчина за рулем, 35-летняя пассажирка и младенец.

Ранее школьник угнал автомобиль родителей, чтобы покататься с другом, и попал в ДТП.