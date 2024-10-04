Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске столб упал на пешехода после ДТП

В Челябинске машина врезалась в столб, который упал на пешехода

close
Александр Вильф/РИА Новости

В Челябинске произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГАИ региона.

Инцидент произошел на улице Труда. По версии правоохранителей, на дороге столкнулись две иномарки, после чего одна из них врезалась в столб и железную опору светофора. В результате последняя упала на голову человеку.

В результате пострадали пешеход и водитель одного из автомобилей. О характере их травм не сообщается.

На кадрах с места инцидента заметно, что после того, как автомобиль врезался в столб, последний был вырван из опоры. Машина также получила повреждения передней части.

Известно, что за рулем средств передвижения находились 58-летняя женщина и 28-летний мужчина.

До этого в Омске водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в опору городского электроосвещения. После этого столб упал на машину, автомобиль серьезно пострадал.

В результате травмы получили мужчина за рулем, 35-летняя пассажирка и младенец.

Ранее школьник угнал автомобиль родителей, чтобы покататься с другом, и попал в ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами