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Покупка билетов на мероприятия кинопарка «Москино» теперь доступна в онлайн-формате

Всю осень каждые выходные в «Москино» будут проходить фестивальные программы

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Е.Самарина/Mos.ru

Билеты на мероприятия кинопарка «Москино» теперь можно приобрести онлайн. Всю осень каждые выходные в парке будут проходить фестивальные программы.

«Впервые в жизни фестиваль «Золотая осень» пройдет в кинопарке. Поэтому парк интересен не только тем, что там можно увидеть процесс съемки кино и стать его непосредственным участником. Теперь в нем можно будет еще и купить что-то вкусное, интересное — к нам едут фермеры из 65 регионов. Сам фестиваль проходит в городе с сегодняшнего дня до 13 октября. Всех приглашаем!» — прокомментировал министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В день события стоимость одного билета для взрослого посетителя составляет 600 рублей, для ребенка до 18 лет — 350 рублей. Кроме того, в продаже есть выгодные семейные тарифы.

Покупка билета заранее обойдется дешевле, чем в дни проведения мероприятия. Также можно купить билет сразу на оба дня.

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