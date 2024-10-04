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СК отказался возбуждать дело из-за слов псковского депутата о чиновниках

СК не стал заводить дело из-за слов псковского депутата Мнацаканяна о чиновниках

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Следственный комитет России отказался заводить уголовное дело из-за слов депутата Псковского областного собрания депутатов Армена Мнацаканяна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил псковский муниципальный депутат Николай Кузьмин (признан в РФ иностранным агентом).

Речь идет о призыве Мнацаканяна расправляться с теми, кто критикует местных чиновников. 5 июня он заявил, что в текущее непростое время враги, которые находятся в Псковской области, ищут повод, чтобы покритиковать чиновников. По мнению депутата, нужно расправляться с теми, кто не хочет видеть или любить псковских чиновников.

В связи с этим высказыванием Кузьмин подал заявление в ФСБ и МВД об экстремизме и угрозе убийством. Следственный комитет провел лингвистической экспертизу. В результате ведомство сочло, что слова Мнацаканяна — это лишь «призыв ко всем не допускать огульной, необоснованной, неконструктивной критики», а «слово «убивать» следует понимать не в буквальном смысле и брать в кавычки».

Как сообщил Кузьмин, он уже не будет обжаловать это решение СК.

«Не уверен, что такой же результат был бы у экспертизы, скажи подобное кто-либо в адрес самого Армена Липаритовича, но проверять это не будем», — написал он.

В мае сотрудник правительства Омской области Степан Огорелков назвал «клоунами» местных жителей, пострадавших от паводков в регионе. В том же месяце он был уволен.

Ранее Путин призвал повысить уровень удовлетворенности россиян работой чиновников.

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