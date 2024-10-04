Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржцы получили 11 лет за расклеивание листовок украинских террористов

В Петербурге мужчин осудили за распространение листовок украинских террористов

close
Телеграм-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Суд вынес приговор жителям Петербурга за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, молодые люди связались с представителями двух украинских террористических организаций. Кураторы перевели им деньги, после чего фигуранты разбирательства стали размещать в общественных местах листовки с призывами вступать в ряды террористов.

Расклейкой карточек они занимались в одном из населенных пунктов Новгородской области. Их задержали в момент, когда они распространяли листовки.

В отношении петербуржцев возбудили уголовное дело по статьям о пропаганде терроризма и содействии в террористической деятельности. Суд признал россиян виновными. Их приговорили к 11 годам лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Помимо этого, им запретили заниматься администрированием сайтов.

Ранее в Коми мужчина выполнил задание украинских кураторов и получил 15 лет за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами