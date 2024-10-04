Петербуржцы получили 11 лет за расклеивание листовок украинских террористов

Суд вынес приговор жителям Петербурга за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, молодые люди связались с представителями двух украинских террористических организаций. Кураторы перевели им деньги, после чего фигуранты разбирательства стали размещать в общественных местах листовки с призывами вступать в ряды террористов.

Расклейкой карточек они занимались в одном из населенных пунктов Новгородской области. Их задержали в момент, когда они распространяли листовки.

В отношении петербуржцев возбудили уголовное дело по статьям о пропаганде терроризма и содействии в террористической деятельности. Суд признал россиян виновными. Их приговорили к 11 годам лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Помимо этого, им запретили заниматься администрированием сайтов.

Ранее в Коми мужчина выполнил задание украинских кураторов и получил 15 лет за госизмену.