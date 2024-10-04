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Нижегородец поверил мошенникам и продал квартиру на глазах у полиции

В Нижнем Новгороде аферисты вынудили мужчину продать жилье на глазах у полиции

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Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода передал деньги мошенникам, несмотря на вмешательство полиции. Об этом сообщает «Гипер НН» со ссылкой на СК РФ.

Аферисты связались с россиянином и убедили его принять участие в специальной операции правоохранительных органов. Изначально злоумышленники выманили у мужчины около двух миллионов рублей, часть из которых он взял в кредит.

Спустя некоторое время мошенники вынудили мужчину продать квартиру. При этом риелтор была удивлена тому, что россиянин продавал квартиру в центре города по достаточно низкой цене. Женщина привезла клиента в полицию. Туда вскоре приехала и россиянка, с которой пострадавший все время общался.

«В итоге сделка все же была заключена, причем непосредственно в здании отдела полиции», – сообщается в публикации.

Затем пенсионер жил в отеле, где, как он полагает, ему давали таблетки для ухудшения самочувствия. Тем временем квартиру перепродали. Сам россиянин долго верил в то, что работает с правоохранителями.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина вынужден жить у друзей.

Ранее россиянка подделала чек, купила по нему квартиру и попала под суд.

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